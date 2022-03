Projeto social de São Pedro da Aldeia ensina boxe a jovens e adultos - Bruninho Volotão

Publicado 06/03/2022 16:00

Os moradores de São Pedro da Aldeia, cidade na Região dos Lagos, têm mais uma opção gratuita de atividades esportivas. O projeto Aldeia em Movimento leva aulas de boxe para o bairro Balneário São Pedro para jovens a partir dos 15 anos de idade. Os treinos são ministrados pelo atleta Aristotelino Cidreira e promove a melhora da saúde cardiovascular e da autoestima. Dentre os benefícios, o esporte também reduz o estresse e tonifica os músculos.



Cidreira acredita muito no boxe como um esporte transformador. "O projeto está a todo vapor. Hoje consigo levar o boxe e mostro que esse esporte não é violento e, sim, muito técnico", disse.



A secretaria disponibilizou o material, cerca de 12 pares de luvas, para o melhor desenvolvimento das atividades. O secretário Ricardo Ramos disse estar muito feliz em ver mais um projeto funcionando. “O meu sentimento é de muita alegria, ainda mais em propiciar uma parceria muito bacana como essa, que partiu da iniciativa do professor Cidreira, uma referência no boxe. Muito feliz com essa parceria”, afirmou.





As atividades do boxe são realizadas na Rua Clara Nunes, 112 - Balneário, e conta com toda a estrutura para a execução do pugilismo. O local conta com ringue, sacos de pancada, luvas e speed ball (bola suspensa para treinamento de velocidade).





São duas turmas divididas em dois horários, 16 horas e 17h30, às segundas, quartas e sextas.





A Secretaria de Esportes e Lazer de São Pedro da Aldeia fica na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, Centro. Com o apoio do Governo do Estado, o município de São Pedro da Aldeia conta com suporte na contratação dos profissionais e também com o material esportivo para a implementação das novas modalidades.