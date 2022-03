Bandidos dão paulada na cara de entregador e roubam a vítima em São Pedro da Aldeia - Internet

Publicado 07/03/2022 14:37

Um entregador foi covardemente agredido e roubado, na madrugada de sábado (5), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, quando voltava de um delivery que havia acabado de fazer. O crime aconteceu na RJ-140, próximo a um posto de combustível no bairro São João.

Segundo a vítima, identificada como Rodrigo Macedo, ele transitava de moto pela via quando reduziu a velocidade para passar num quebra-molas, e foi nesse momento que os bandidos, que estavam num carro, derrubaram ele da motocicleta e deram uma madeirada na cara da vítima, que ficou com um grande hematoma. O rapaz caiu no asfalto, zonzo, enquanto os suspeitos levaram seu celular, relógio e todo o dinheiro que ele tinha. A moto não foi levada.

Ainda não há pistas dos bandidos.