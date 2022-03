Homem é preso após agredir e atear fogo na casa de sua companheira - Ludmila Lopes (RC24h)

Homem é preso após agredir e atear fogo na casa de sua companheira Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 07/03/2022 19:12

REGIÃO DOS LAGOS - Um homem, identificado como Lucas Rodrigues da Costa, foi preso por policiais civis da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) na manhã desta segunda-feira (7), por ter agredido sua companheira, e, em seguida, atear fogo na casa dela. Ele foi capturado em casa, no bairro Campo Redondo.



Segundo a ocorrência, a mulher teria ido à distrital relatando o ato criminoso do companheiro durante a madrugada desta segunda-feira. Após os agentes receberem as informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado.



Em seguida, antes de amanhecer, teve início a procura pelo agressor. Lucas foi encontrado por volta das 7h da manhã, em casa, e foi preso em flagrante. Após o êxito, os agentes o conduziram para a 125ª DP, onde ele ficou preso.