Publicado 03/08/2022 13:43

O Projeto de Lei que propõe o valor de R$ 2,50 para a passagem do novo transporte público de São Pedro da Aldeia foi aprovado, por unanimidade entre os vereadores, nesta terça-feira (2), em sessão da Câmara Municipal. A proposta havia sido enviada pelo prefeito Fábio do Pastel (PL) na última quarta-feira (27). O transporte começa a funcionar sob a gestão municipal a partir da próxima terça-feira (9), com nova identidade visual.