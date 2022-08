O procedimento é custeado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro - Jefferson Viana

Publicado 03/08/2022 17:21

Na Região dos Lagos, os moradores de São Pedro da Aldeia já podem utilizar os serviços do RJPET, programa que oferece castrações gratuitas para cães e gatos. O procedimento é custeado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Os procedimentos serão realizados na Natal Veterinária, situada à Rua Dr. Antônio Alves, número 114, loja 4, no Centro.

Para conseguir a castração gratuita, protetores de animais e moradores precisam se cadastrar neste site. O agendamento é realizado após a apresentação de toda documentação exigida. Para o cidadão é disponibilizada uma castração mensal por CPF, já os protetores formalizados podem castrar até oito animais por mês.

O Programa de Castração Animal visa o controle da natalidade de cães e gatos. A castração gera benefícios, prevenindo doenças, melhorando o comportamento, diminuindo o índice de fugas e aumentando a expectativa de vida dos animais.

ENTENDA OS CRITÉRIOS

Cada protetor terá direito a castrar 8 animais por mês, sendo 2 cães, 2 cadelas e 4 felinos;

As vagas de cães e cadelas poderão ser trocadas por felinos;

As vagas de felinos não poderão ser trocadas por cães;

O animal precisará residir no Estado do Rio de Janeiro;

O animal deverá ter no mínimo 6 meses de idade;

O animal deverá ter no máximo 7 anos de idade;

Animais braquicefálicos não poderão ser castrados;

O animal deverá ter o peso mínimo de 3 kg e máximo de 25kg;

O animal deverá estar em jejum absoluto (água e comida) por um período de 8 horas antes da cirurgia;

Se possível, dê banho no animal um dia antes do procedimento;

O animal não pode ter sido vacinado com menos de 21 dias da data do procedimento;

No dia da cirurgia, informar ao veterinário caso o animal esteja fazendo uso de algum medicamento;

Fêmeas no cio, gestantes ou que estão amamentando não poderão ser castradas;

Cães (machos e fêmeas) devem ser levados com guias e coleiras. Caso sejam agressivos, usar focinheira;

Cães e gatos devem ter os dois testículos no saco escrotal;

O animal passará pela avaliação do veterinário antes da cirurgia e, caso o profissional julgue necessário, o animal não será castrado;

O responsável deverá levar uma cópia da identidade, CPF e comprovante de residência no dia da cirurgia;

O responsável deverá permanecer na clínica veterinária durante todo o procedimento.