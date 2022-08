São Pedro recebe ônibus de atendimento à mulher nesta sexta-feira (5) - ASCOM de SPA

Publicado 04/08/2022 18:13

São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, recebe, nesta sexta-feira (5), a chegada do “Ônibus Lilás – Unidade Móvel de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres”. O evento será realizado no estacionamento da Igreja Matriz, no Centro, das 10h às 15h.

A programação contará com atendimento psicossocial; orientação jurídica e o Curso Qualifica Mulher, ofertado pela equipe do Ônibus Lilás; atendimento da equipe do CADÚnico – Auxílio Brasil, com a Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos (SADH); apresentações artísticas com Thiago Marques e Paula Azevedo, Ballet da Escola de Artes e Tai Chi Chuan da Associação de Artes Marciais Tao Tien Ti.

Haverá, ainda, entrega de mudas, com a Secretaria de Agricultura, Trabalho e Renda; introdução para saúde da mulher – Amigas da Mama; procedimentos, testagens para infecções sexualmente transmissíveis, teste de glicose e verificação de pressão arterial com a Secretaria de Saúde; além de exposição das artesãs do Bordado Solidário e sorteio de brindes.

Uma roda de conversa será realizada com os participantes e irá abordar o tema “O enfrentamento à violência contra as mulheres”. A conversa será conduzida pela Capitã Tenente Marcele e a Tenente Rafaela, do Núcleo de Assistência Social do Comando Social da Força Aeronaval de São Pedro da Aldeia, Major Bianca Machado, coaching de Empoderamento Feminino; a coordenadora Ludmila Roque, do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) de Cabo Frio, sendo mediada pela diretora do Departamento de Direitos Humanos da SASDH, Luciana de Oliveira.