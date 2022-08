O acusado foi encaminhado para a delegacia e permanece à disposição da Justiça. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 10/08/2022 14:10

Um homem considerado foragido da Justiça do estado do Amazonas foi preso em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, na tarde desta terça-feira (9).

O elemento foi capturado pelos agentes da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), na rua Comandante Ituriel, no centro da cidade. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri do Estado do Amazonas pelo crime de homicídio.

O acusado, identificado como Marcos H.S.F. foi encaminhado para a delegacia e permanece à disposição da Justiça.