Publicado 11/08/2022 14:33

Um carro explodiu no início da tarde desta quinta-feira (11), no bairro Balneário, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, enquanto estava sendo abastecido com Gás Natural Veicular (GNV). Segundo informações extraoficiais, o impacto da explosão teria feito com que o frentista perdesse as duas pernas na hora, e o motorista sofreu uma laceração de crânio e rosto. Um agente da Guarda Civil Municipal também teria ficado gravemente ferido após ser atingido por uma roda de caminhão.



O posto de combustíveis e o carro ficaram destruídos com a explosão. No vídeo, disponível abaixo, é possível observar como a área foi afetada, principalmente o teto. Informações também dão conta que a pista está com trânsito lento, nos dois sentidos da via, por conta de curiosos que passam pelo local e tentam entender o que aconteceu. Portanto, é preciso atenção.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local prestando assistência às vítimas. A Prefeitura de São Pedro da Aldeia está apurando o acontecido e o prefeito, Fábio do Pastel, postou em suas redes sociais uma nota se colocando à disposição dos familiares.



Confira a nota do prefeito:

OUTROS CASOS



Casos como este estão cada vez mais recorrentes. Na última sexta-feira (5), um veículo a gás explodiu quando era abastecido na em um posto de combustíveis em Paciência, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. No último dia 26, um carro a GNV também acabou detonado. O motorista, Mário Magalhães da Penha, de 67 anos, morreu no dia seguinte.



COMO PREVENIR ACIDENTES



No ato do abastecimento em posto de GNV, o usuário deve evitar fumar; permanecer dentro do veículo; ficar próximo do ponto de abastecimento; e utilizar telefone celular e outros aparelhos elétricos ou eletrônicos. Também observe na bomba a pressão utilizada: deve ser de 200 bar, com tolerância de 10% para cima.



O Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) também recomenda realizar a manutenção preventiva e/ou corretiva em empresas autorizadas. É importante observar constantemente possíveis vazamentos do gás nos sistemas e, para isso, pode-se fazer periodicamente a requalificação dos cilindros que armazenam o GNV e efetuar inspeção de segurança veicular (inicial e periódica), executada por companhias acreditadas pelo órgão. Ao fazer a inspeção, o cliente recebe o “Selo Gás Natural Veicular” do instituto, que evidencia a inspeção pelo organismo acreditado e o correto cumprimento das especificações.