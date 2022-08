Ônibus de SPA - Arquivo pessoal

Publicado 23/08/2022 18:45

São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, segue adequando as linhas e horários do transporte público coletivo do município. A partir desta quarta-feira (24), os moradores passam a contar com a linha 508 – São Pedro X Bairro São João. Os bairros Campo Redondo e Colina também serão beneficiados.



Com a mudança, a linha 504 – São Pedro X Alecrim, que antes atendia a localidade, terá o percurso alterado durante a semana e não vai mais entrar pelo bairro São João indo até a Colina. O novo itinerário vai passar direto pela Estrada dos Passageiros.



A Diretoria de Transportes, ligada à secretaria de Segurança e Ordem Pública, ressalta que a nova linha 508 funcionará apenas em dias úteis. Nos finais de semana e feriados, os moradores dos bairros São João e Colina continuam sendo atendidos pela linha 504 – São Pedro X Alecrim, que, nestes dias específicos, retomará o percurso anterior.



As demais linhas permanecem funcionando normalmente.

CONFIRA OS HORÁRIOS: