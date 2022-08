O criminoso, apontado como ‘gerente’ do dia, foi preso com 660 pinos de cocaína - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/08/2022 15:20

Um homem e uma mulher foram presos por tráfico de drogas nesta segunda-feira (29) em bairros de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

No Porto do Carro, A.L.F. foi capturado por agentes do Serviço Reservado da PM (P2) após uma denúncia dando conta que elementos envolvidos com o tráfico do Morro do Limão estavam reunidos aguardando distribuição de entorpecentes. No local indicado, o criminoso, apontado como ‘gerente’ do dia, foi preso com 660 pinos de cocaína.Já no bairro Praia Linda, H.D.F. foi presa durante um patrulhamento da PM. Ela estava saindo de um terreno com uma sacola plástica em mãos contendo 63 buchas de maconha no momento em que foi abordada. A mulher ainda confessou que já teria vendido a carga de cocaína e entregue o dinheiro na boca de fumo.