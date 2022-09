Política Costa do Sol

'Com certeza o Ciro não estará no palanque com Lula num segundo turno', diz candidato a deputado federal de Cabo Frio

Davi Souza, também vereador da cidade, foi o entrevistado do 32º episódio do RC Cast, podcast em parceria com O Dia, nesta quinta (15), quando também falou sobre sua história de vida política e disse que está preparado para Brasília

Publicado há 4 dias