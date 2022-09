Imagem ilustrativa - Reprodução/ internet

Publicado 16/09/2022 15:50

A Campanha de Vacinação contra a Poliomielite em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, segue até o dia 30 de setembro. O atendimento é realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas Estratégias de Famílias (ESFs) nos dias de rotina de cada posto.

A Secretaria de Saúde do município alerta sobre a baixa adesão à vacinação contra a doença na cidade. Segundo a prefeitura, a imunização é importante para a manutenção e intensificação dos cuidados contra as doenças que podem ser evitadas.

A multivacinação tem a finalidade de atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos 11 meses e 29 dias), de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação. No ato da imunização, é preciso portar a Carteirinha de Vacinação e o cartão do SUS das crianças e adolescentes.

Confira os dias e horários dos postos de vacinação:

– Às segundas, quartas e quintas-feiras, das 8h às 15h

UBS Rua do Fogo: Rua Jairo Azevedo, s/nº – Rua do Fogo;

Esf. Campo Redondo I e II: Rua Luiza Terra, s/ nº – Campo Redondo;

Esf. São João I: Rua São Jorge, s/nº – Bairro São João;

UBS Centro/Mossoró: Rua Ramiro Antunes, s/n° – Mossoró

UBS Poço Fundo: Estrada do Boqueirão, s/nº – Poço Fundo

UBS Estação: Rua Joaquim Rodrigues Milagres, nº 52 – Estação

Esf. Colina: Rua da Colina, nº 370 – Colinas

UBS Porto da Aldeia: Avenida Saputiaba, n° 35 – Porto da Aldeia

UBS Balneário: Rua São Jorge, s/nº – Balneário;

Esf. Ponta do Ambrósio: Rua Antônio Luiz Araújo, nº 120 – Ponta do Ambrósio;

Esf. Vinhateiro: Travessa Antônio de Araújo Mendonça, s/nº – Vinhateiro;

Esf. Alecrim: Estrada do Alecrim, nº 80 – Alecrim;

Esf. Botafogo: Rua da Paz, nº 7 ou Rodovia Amaral Peixoto, Km 118, nº 07 (fundos) – Botafogo;

Esf. São Mateus: Rua Manoel Antônio Junior, s/nº – São Mateus;

– Às segundas, quintas e sextas-feiras, das 8h às 15h

Esf. São João II: Rua Marechal Juarez Távora, 168, Bairro São João;

UBS Fluminense: Rua Rezende, nº 54 – Bairro Fluminense

– Às terças, quartas e quintas-feiras, das 8h às 15h

Esf. Porto do Carro: Estrada do Alecrim, nº 388 – Porto do Carro;

ESF Flexeira: Rua da Adutora s/n, Flexeira;

UBS Cruz : Estrada da Cruz s/n, Cruz;

– Às segundas, terças e quintas-feiras, das 8h às 15h

Esf. Baixo Grande: Rua Antônio Soares dos Santos, s/nº – Baixo Grande;

– Às segundas, terças e quartas-feiras, das 8h às 15h

UBS Retiro: Estrada do retiro s/n, Retiro;

– Às terças, quintas e sextas-feiras, das 8h às 15h

Esf. Praia Linda: Rua Nicolas Peregrino dos Santos, nº 66 ou Estrada de Ferro, nº 66 – Praia Linda.

– Às quintas-feiras, das 8h às 12h

UBS Recanto do Sol: Rua Sérgio Ferreira Nunes, 12, Recanto do Sol.

– Às terças e quartas-feiras, das 8h às 12h

ESF Recanto das Orquídeas: Rua Lúcia Helena, s/nº – Recanto das Orquídeas.

– Às quartas-feiras, das 8h às 12h

ESF Parque Arruda: Avenida dos Bandeirantes, n° 23 – Parque Arruda

Na UBS Três Vendas, a vacinação acontece mediante marcação prévia. O cidadão deverá procurar a unidade para manifestar seu interesse em se vacinar. O objetivo é evitar perdas de doses, uma vez que a unidade não tem Sala de Vacina.