11ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Pedro será neste domingo (18)Divulgação

Publicado 16/09/2022 17:27

São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, recebe, no domingo (18), a 11ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ do município. Neste ano, a festa acontece no Centro de Eventos, ao lado do FAETEC, no bairro Nova São Pedro, a partir das 14h . De acordo com a presidente da ONG Aldeia Diversidade e organizadora do evento, Laysa Jotha, serão diversas atrações, entre elas a presença da madrinha do movimento, Aliccia Brocchi, e do DJ Oficial e padrinho, Melkan.



“As atrações começam cedo, às 14h, com um time de DJs comandando o evento que acaba às 22h. Depois teremos a execução do hino nacional e as falas das lideranças dos movimentos sociais e do poder público. A festa continua com os DJs e drag queens”, afirmou Laysa.



Laysa disse, ainda, que o tema central escolhido para 2022 é “Vote com orgulho”. Além de ser um tema nacional, é um chamamento para a comunidade e simpatizantes votem em candidatos comprometidos com a pauta LGBTQIA+.