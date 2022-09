São Pedro da Aldeia abre processo seletivo para diversos cargos - Divulgação

São Pedro da Aldeia abre processo seletivo para diversos cargos Divulgação

Publicado 30/09/2022 15:46

Na Região dos Lagos, a Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia abre inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Público. As vagas são destinadas à formação de cadastro de reserva de profissionais para atenderem as Unidades Básicas de Saúde, Estratégias da Saúde da Família, Policlínica, Departamento de Doenças Infecto Contagiosa, CAPS, CAPSI, Residência Terapêutica, Atendimento Domiciliar, CEO, PAISMCA, Farmácia e demais unidades desta, que se fizerem necessárias, com as regras definidas no Edital, e de acordo com a Lei Municipal nº 2.692/17 e o Decreto Municipal n° 91/2017 com a execução técnica – administrativa da Secretaria.

As inscrições acontecem pelo site oficial da Prefeitura (acesse aqui), até o dia 03/10. Os detalhamentos das vagas e informações dos requisitos básicos, vencimentos e carga horária semanal, estão disponíveis no Edital SESAU n° 001/2022 (disponível aqui).

O objetivo do cadastro reserva é preencher vagas de médico generalista, clínico geral e especialista, cirurgião dentista generalista, enfermeiro generalista, farmacêutico, auxiliar de farmácia, buco maxilofacial, fonoaudiólogo, auxiliar de saúde bucal, terapeuta ocupacional, psicólogo, motorista, fisioterapeuta, cuidador de saúde mental, protético e médico veterinário.

Será necessário apresentar a impressão do formulário de inscrição e os documentos exigidos para validar a inscrição. O candidato fica responsável por acompanhar as publicações oficiais, divulgadas no Informativo Oficial Digital, no site da Prefeitura (www.pmspa.rj.gov.br) referentes ao Processo Seletivo Simplificado.

Confira o calendário:

30/09 a 03/10/2022 – Inscrições – Portal da Prefeitura;

04/10/2022 – Divulgação da Relação dos Inscritos – Portal da Prefeitura;

05 a 07/10/2022 – Apresentação dos documentos para validar inscrição – Local a ser divulgado;

10 a 14/10/2022 – Análise dos documentos – SESAU;

18/10/2022 – Divulgação do Resultado com Pontuação e Classificação – Portal da Prefeitura;

19/10/2022 (de 9h às 16h) – Entrada de recurso – SESAU;

21/10/2022 – Divulgação do Resultado dos Recursos – Portal da Prefeitura e Informativo;

21/10/2022 – Homologação e divulgação do resultado, com pontuação e classificação final, após recurso – Portal da Prefeitura e informativo.

Link da inscrição: https://forms.gle/4Mgro7sKf8FAmWG87

Edital: https://transparencia.pmspa.rj.gov.br/webrun/WEB-ObterAnexo.rule?sys=LAI&codigo=3032