Ocorrências foram registradas nesta terça-feira (27) em São Pedro da Aldeia e Cabo Frio; uma motocicleta roubada foi recuperadaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 28/09/2022 14:23

A Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (27), dois homens envolvidos com o tráfico de drogas em cidades da Região dos Lagos. Uma carga de entorpecentes também foi apreendida.



Em São Pedro da Aldeia, G.S.C. foi capturado durante um patrulhamento da PM pelo bairro Porto do Carro. O elemento foi flagrado com uma sacola em mãos e, durante a abordagem, tentou fugir. Ele estava com 185 buchas de maconha, 55 pinos de cocaína e R$ 20 em espécie. O acusado foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), autuado e preso.

Ainda em São Pedro da Aldeia, a PM apreendeu uma carga de entorpecentes na Rua da Pedreira, nas Colinas. Durante um patrulhamento, os agentes avistaram um elemento em uma motocicleta, que, ao avistar a guarnição, entrou em fuga para uma área de mata. Após buscas pelo criminoso, os militares encontraram uma mochila com 31 pinos de cocaína e 495 buchas de maconha. O material foi encaminhado para a 125ª DP, onde foi constatada que a motocicleta era produto de roubo. Ninguém foi preso.

Já em Cabo Frio, um homem, identificado como C.D.S.L., foi preso na comunidade do Valão, no bairro Jardim Esperança. Ele estava com 97 buchas de maconha, 96 pinos de cocaína, 500 g da mesma droga e R$ 20 em espécie. O criminoso foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.