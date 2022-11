São Pedro da Aldeia lança atendente virtual para demandas administrativas - Divulgação

Publicado 01/11/2022 18:27

A população de São Pedro da Aldeia agora conta com o “Pedrinho”, um assistente virtual que atende pelos aplicativos de mensagens instantâneas no número (22) 99776 0633 e por um chat no site oficial. Recebendo mensagens de texto, áudio e imagens pelo WhatsApp e Telegram, “Pedrinho” vai auxiliar cidadãos, contribuintes e servidores municipais em demandas administrativas e de forma automatizada.

O prefeito Fábio do Pastel falou sobre a iniciativa. “Nosso objetivo é modernizar os sistemas adotados no município de forma a facilitar, cada vez mais, o atendimento e o acesso do cidadão aos nossos serviços. É uma ferramenta que vai beneficiar nosso servidor, o morador e as pessoas que precisam resolver questões burocráticas em nosso município. Tudo é feito com muita segurança e responsabilidade”, explicou.

Um dos destaques da ferramenta é a compreensão de dados por meio de fotos. Dessa forma é possível, por exemplo, fazer uma solicitação de IPTU ou de contracheque a partir de uma foto do documento anterior. O recebimento de mensagens de voz visa facilitar o atendimento a pessoas com diferentes necessidades.

O cidadão pode solicitar ao atendente a segunda via do IPTU, ajuda com alvará, extrato de dívidas, certidões diversas, ISS autônomo, consulta a documentos protocolados, número de CEP e informações sobre linhas de ônibus, entre outros serviços. Já os servidores podem ter acesso aos contracheques, informes de rendimento, cadastro funcional e ficha financeira.

Para ter acesso aos serviços, é necessário cadastrar o número de telefone e aceitar o termo de uso que é enviado durante o primeiro contato com o servidor público virtual. “Pedrinho” apresenta opções de atendimento para o cidadão e/ou contribuinte, fornecedor da Prefeitura e servidor público, além de informações turísticas, dados de saúde e transparência, entre outros.