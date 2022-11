Pau-Brasil nasce espontaneamente em área de proteção na Região dos Lagos - Divulgação

03/11/2022

O Governo do Estado do Rio de Janeiro fez uma descoberta animadora para a recuperação da flora nativa da Mata Atlântica fluminense. Os técnicos da Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra da Sapiatiba, em São Pedro da Aldeia, encontraram vários exemplares de Pau-Brasil que cresceram naturalmente na floresta da Região dos Lagos. A boa notícia foi confirmada pelos vigilantes técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade.

Muito explorado no período colonial e um dos exemplares mais representativos da flora brasileira, atualmente o Pau-Brasil é reinserido nas florestas pelo plantio de mudas. Contudo, nesta área da APA, os indícios apontam que os espécimes encontrados são nativas e nasceram espontaneamente. Além de quatro árvores de grande porte, foram encontradas mais de 50 mudas no local, que cresceram a partir das maiores.

“É muito gratificante e motivo de orgulho imenso dar esta notícia, uma prova de que os investimentos e o olhar para o meio ambiente e para a sustentabilidade estão no caminho certo. Vamos seguir com este propósito, oferecendo ainda mais estrutura para que novas boas notícias possam ser celebradas”, comemora o governador Cláudio Castro.

O Inea administra 39 unidades de conservação estaduais distribuídas pelo território fluminense, que, juntas, protegem 447.339 hectares de área de Mata Atlântica.

“Encontrar espécies de Pau-Brasil nascendo e crescendo, frutos de regeneração natural, é muito gratificante e demonstra o estágio avançado da recuperação da floresta. A Secretaria de Estado do Ambiente e o Inea vêm se empenhando em prol da preservação da Mata Atlântica por meio de monitoramento da flora e da fauna, da fiscalização e de ações de educação ambiental”, destaca o secretário de Estado do Ambiente, José Ricardo Brito.

Com 5.962,897 hectares, a APA da Serra de Sapiatiba protege remanescentes florestais da Serra de Sapiatiba, parte de planície e da lagoa de Araruama, no município de São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande. A unidade de conservação está sobreposta em parte ao Parque Estadual da Costa do Sol.