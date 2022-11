Autores de homicídio na Rua do Fogo, em São Pedro da Aldeia, são presos pela Polícia Civil - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 03/11/2022 18:13

Dois homens apontados como autores de um homicídio na Rua do Fogo, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, foram presos pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (3).

De acordo com as investigações, o crime aconteceu em 2019. Juan dos Santos Souza foi assassinado por elementos envolvidos com o tráfico de drogas do bairro por uma desavença.

Durante a operação dessa manhã, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva contra os envolvidos.

David Juan Brito de Melo, conhecido como DVD, e Natanael Vieira da Silva foram capturados por agentes da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) e encaminhados para a distrital, onde aguardam transferência para o sistema prisional.

Um outro envolvido no homicídio, identificado como Marcelo José de Souza Machado Rosa, já está preso por outros crimes e, agora, responderá também pela morte de Juan.