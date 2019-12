Saquarema - Na tarde desta terça-feira (17), a Prefeitura de Saquarema fechou convênio com a faculdade UniLagos, de Araruama.

O convênio trará 30% de desconto em qualquer curso da universidade aos servidores municipais e seus dependentes.

Além do desconto firmado pela parceria, os estudantes do curso de odontologia terão a possibilidade de estagiarem nas Unidades de Saúde do município de Saquarema.