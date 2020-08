Presidente do Sindicato dos Jornalistas do estado do Rio de Janeiro publica nota em defesa da Jornalista Saquaremense Michele Maria, da Rec Plus

Saquarema - No dia de hoje, 27, o presidente do Sindicato dos Jornalistas do estado do Rio de Janeiro (SJPERJ), Mario Souza, publicou uma nota de repúdio às agressões sofridas pela jornalista saquaremense Michele Maria nas redes sociais de Saquarema, que a acusavam gravemente de distorção de fatos e sensacionalismo na sua página de informações REC Plus. - No dia de hoje, 27, o presidente do(SJPERJ), Mario Souza, publicou umanas redes sociais de, que a acusavam gravemente de distorção de fatos e sensacionalismo na sua página de informações

Michele noticiou um ocorrido no dia 16, baseada no Boletim de Ocorrência, que registrou 6 tiros - em legítima defesa - de um policial contra um homem que o mantinha em sua mira. Segundo o registro da 124ª DP de Saquarema, a arma também foi apreendida pela polícia e era portada pelo agressor no portão de casa.

"Porém, segundo o filho do agressor, que chegou a ser atendido no Hospital de Bacaxá onde veio a óbito, a jornalista promoveu sensacionalismo ao publicar a matéria baseada no BO, o que não é verdade, pois a reportagem somente descreve o fato, sem fazer juízo e nem emitir opinião.



A jornalista Michele Maria, membro do SJPERJ, filiado à Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), tem exercido a profissão com o estrito senso profissional que caracteriza a prática saudável do jornalismo, cuja principal função é informar os cidadãos." - declarou o presidente do Sindicato, Mário Souza, em nota.



O Dia entrou em contato com a jornalista Michele Maria que disse fazer um trabalho sério e baseado em fontes seguras. "Nas notícias policias, trabalhamos apenas em cima dos boletins de ocorrência repassados pela assessoria da PM ou da própria 124ª DP de Saquarema.", completou a jornalista.