Prorrogado prazo de inscrição para o Cartão Família Saquaremense Internet

Por Monica Marinho

Publicado 05/05/2021 13:06 | Atualizado 05/05/2021 13:07

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema prorrogou o prazo de inscrição dos trabalhadores informais para o programa Cartão Família Saquaremense. O prazo, que terminaria hoje, 05, foi ampliado até a próxima sexta-feira, 07. Para ter acesso ao benefício, é necessário que os trabalhadores informais não possuam cadastro único e não se enquadrem como taxistas, motoristas de aplicativos e vans escolar; músicos, artesãos, produtores de eventos, ambulantes e barraqueiros.





Para a realização a inscrição, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Residência e Carteira de Trabalho (documentos de todos os moradores da residência). É necessário que o trabalhador resida na cidade há mais de três anos e que não possua uma renda formal (emprego com carteira assinada, vínculo com o serviço público, e aposentadoria/pensão). Só será concedido 1 (um) benefício por família, considerando o conjunto de pessoas que residem no mesmo imóvel.

O cadastro está sendo feito na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social localizada na Avenida Saquarema, 4299, Porto da Roça (Centro Administrativo), das 08hs às 11hs e das 13hs às 16hs.