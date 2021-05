Troca deve ser feita na sede da empresa Rio Lagos Tomaz Silva/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 21:19 | Atualizado 06/05/2021 21:27

Saquarema - Usuários dos cartões vale-transporte em Saquarema têm até esta sexta-feira (7), para trocar gratuitamente os cartões antigos pelo novo Riocard Mais. A troca é necessária, visto que algumas linhas intermunicipais deixarão de aceitar o cartão antigo.



As trocas dos cartões estão sendo realizadas nas lojas Riocard Mais. Em Saquarema, a empresa de ônibus Rio Lagos Transportes é o posto de troca indicado para os usuários do município. A sede fica na Avenida Saquarema, 3.456 e o atendimento é das 8h às 17h.

Publicidade



Para receber o novo cartão gratuitamente, o cliente precisa apresentar o modelo antigo do VT. Não é necessário mostrar documentação, mas atenção: a troca deve ser feita pelo titular do cartão, já que o benefício é pessoal e intransferível. No ato, é emitido um comprovante com os valores dos créditos de transporte que estavam disponíveis no modelo antigo.