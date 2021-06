Com barreiras instaladas, Prefeitura de Saquarema intensifica a fiscalização no município - Divulgação/ Prefeitura

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 04/06/2021 10:45

Saquarema – A prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos, intensificou a fiscalização no município para o cumprimento dos decretos de prevenção ao Coronavírus no feriado de Corpus Christi.

A fiscalização é uma ação da Secretaria de Segurança que reuniu membros da Guarda Civil, Defesa Civil, Salvamar, Agentes de Trânsito, PROEIS, Fiscalização de Posturas e Agentes de Apoio que estão realizando diversas ações em toda a cidade.

Diversas barreiras sanitárias foram montadas nas entradas da cidade. Nelas, equipes da Prefeitura estão abordando os motoristas que chegam em Saquarema e liberando a passagem daqueles que cumprem os requisitos do Decreto 2135/2020.

De acordo com a Secretaria, são no total 7 barreiras com equipes de fiscalização em bairros como Bacaxá, Asfalto Velho, Vilatur e Jaconé. Além disso, há mais de 10 acessos da cidade que estão bloqueados com manilhas.

Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança, para passar pelas barreiras, é necessário apresentar comprovante de residência no próprio nome, ou no caso de aluguel de domicílio, o contrato em nome do locatário. Já as pessoas que vão se hospedar em pousadas ou hotéis, devem apresentar um voucher de reserva.

Nas orlas, a fiscalização está sendo feita nos 38 quilômetros de praias do município, por equipes do Salvamar e da Guarda Civil que estão orientando os banhistas. De acordo com o novo Decreto, a permanência em praias, lagoas, rios e cachoeiras do município, está proibida até o dia 09 de junho.

Já no comércio, agentes de apoio estão orientando lojistas e clientes sobre o uso de máscaras, álcool em gel e demais itens de higiene, além da conscientização sobre o distanciamento social. Bares, lanchonetes, cafeterias e lojas de conveniência devem encerrar as atividades até às 20h. Já os restaurantes e pizzarias, devem fechar as portas até as 22h.

Para denuncias sobre o descumprimento aos decretos de enfrentamento ao Covid-19, em Saquarema, a prefeitura disponibilizou o telefone (22) 99600-8948. O número funciona para ligações e também recebe mensagens via aplicativo WhatsApp.