Saquarema, Região dos Lagos - Reprodução internet

Saquarema, Região dos LagosReprodução internet

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 15:41

Saquarema – A cidade de Saquarema, na Região dos lagos do Rio de Janeiro será palco para o primeiro reality show que irá descobrir o "O Próximo Brazilian Storm”. Produzido por um canal de tv pago, o programa vai reunir doze promessas do surf - seis no masculino e seis no feminino, em um dos redutos do esporte no Rio de Janeiro, a cidade de Saquarema. Os participantes terão duas semanas de muitos treinos, competições, jogos e festas.

As gravações começam em julho e seguirão todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. O ganhador e a ganhadora de cada categoria recebem um prêmio de 50 mil reais cada.