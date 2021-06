Boavista x Vasco em São Januário pela Copa do Brasil - Thiago Ribeiro/AGIF

Boavista x Vasco em São Januário pela Copa do BrasilThiago Ribeiro/AGIF

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 11:44

Saquarema – O Boavista, time de Saquarema, na Região dos Lagos, jogou, na tarde desta quarta-feira (9), contra o Vasco pela terceira fase da Copa do Brasil.



Precisando vencer por dois gols de diferença, o time de Saquarema conseguiu apenas um empate em 1 x 1 e acabou sendo eliminado da competição. Os gols da partida que aconteceu em São Januário, foram marcados por Michel Douglas e Germán Cano.

Publicidade



Agora, o Verdão de Saquarema foca as suas atenções na Série D do Campeonato Brasileiro. Pela segunda rodada do torneio, o time irá até o ABC Paulista, no próximo domingo (13), para enfrentar o Santo André. O Boavista é o quinto colocado do Grupo 7, com um ponto.