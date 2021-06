Etapa do mundial de surfe em Saquarema é cancelada - Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 16:25 | Atualizado 10/06/2021 16:26

Saquarema - A World Surf League (WSL) anunciou na tarde desta quinta-feira (10), o cancelamento do Oi Rio Pro que aconteceria no mês de agosto, em Saquarema, na Região dos Lagos.

De acordo com o anúncio, o evento que, originalmente aconteceria em junho, já havia sido adiado para agosto (de 11 a 16) na esperança de administrar o evento com segurança.

Por conta da grave crise sanitária no país, a WSL continuou a monitorar a situação e tomou a decisão de cancelar o evento para 2021 por excesso de cautela com a segurança dos atletas, funcionários e comunidade local.

Ainda de acordo com a nota, a WSL espera voltar a Saquarema com os melhores surfistas do mundo em 2022.