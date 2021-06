Nasce filho do Youtuber de Saquarema, Lucas Neves - Reprodução redes sociais/ Lucas Neves

Nasce filho do Youtuber de Saquarema, Lucas NevesReprodução redes sociais/ Lucas Neves

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 13:00 | Atualizado 11/06/2021 13:44

Saquarema – Na noite da última quarta-feira (9), nasceu o filho do Youtuber Saquaremense, Lucas Neves. O bebê é fruto do seu relacionamento com Lene Silva. A notícia foi dada pelo próprio Lucas, que postou uma foto anunciando a chegada do pequeno Vicente Neves.



- Algo inexplicável o que estou vivendo, só quem é pai sabe do que estou falando, estou voando até agora. Vicente nasceu trazendo um choro lindo de muita esperança e alegria para todos nós meus amigos e família. A Lene foi uma guerreira, mulher forte e já está sendo uma super mamãe contou o papai orgulhoso.

Publicidade



Famoso na internet por suas pegadinhas de humor, Lucas possui um canal no Youtube com mais de 400 mil inscritos. Morador de Saquarema, o Youtuber também tem um trabalho social em parceria com empresários na cidade, onde distribui cestas básicas a famílias carentes.