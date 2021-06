carro de uma das vítimas - Reprodução rede social

Publicado 11/06/2021 13:51

Saquarema – A quinta-feira (10), na cidade de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro foi marcada por roubos e furtos. Por volta das 16h, uma mulher foi assaltada a mão armada por dois homens, na Rua Silvino Joaquina de Nazaré, no bairro do Porto da Roça.

Os homens levaram o carro da vítima, um Logan prata, modelo 2009, também levaram o celular e os documentos da mulher. Durante a madrugada, duas casas na Rua Desembargador Pache de Farias, também no bairro do Porto da Roça foram arrombadas.

De acordo com imagens das câmeras de segurança, os suspeitos que aparentam ser menores de idade, chegaram em um veículo Siena e pularam o muro. Em uma das casas, um dos suspeitos arrombou a janela e entrou na residência. Ao menos três tvs e um aparelho de som foram levados. Os proprietários das casas não estavam no local na hora do roubo.

Em todos os casos, as vítimas registraram ocorrência na 124º DP.