Fim de semana em Saquarema será de tempo frio e instável Reprodução internet

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 11/06/2021 14:12

Saquarema – A Chegada de uma frente fria deixará o tempo instável em Saquarema, durante todo o fim de semana. Nesta sexta-feira (11) o tempo será de sol com muitas nuvens. Podemos esperar pancadas de chuva à tarde e à noite com mínima de 20ºC e máxima de 25ºC.

No sábado (12/6), a previsão é de muito frio. O dia será também de sol entre nuvens, com chuva a qualquer hora. O Dia dos Namorados terá mínima de 19ºC e máxima de 22ºC.

No domingo (13/06), Sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva. À noite o tempo fica firme. A temperatura cai mais um pouco, com a mínima chegando aos 18 ºC e a máxima aos 23 ºC.