Prefeitura de Saquarema anuncia prorrogação da vacinação contra febre aftosa - Reprodução internet

Prefeitura de Saquarema anuncia prorrogação da vacinação contra febre aftosaReprodução internet

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 16:00 | Atualizado 10/06/2021 16:00

Saquarema – A Prefeitura de Saquarema anunciou que irá prorrogar a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no município. De acordo com o anunciou, a autorização para a prorrogação partiu do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e acontecerá em todo o estado do Rio de Janeiro.



Com a prorrogação, o pecuarista terá até o dia 30/06 para adquirir e aplicar a vacina e, até o dia 10/07 para enviar a declaração de vacinação, acompanhada da Nota Fiscal da compra dela.

Em Saquarema, a Prefeitura está oferecendo até 80 doses da vacina para os pequenos criadores do município. A vacinação do rebanho é uma obrigação prevista na legislação e cabe ao pecuarista cumprir essa etapa.

Publicidade



Para quem tiver dúvidas e quiser mais informações, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca está oferecendo o suporte necessário à vacinação. Basta que o pequeno pecuarista se dirija à Secretaria, na Rodovia Amaral Peixoto, km 54, Sampaio Corrêa, de segunda a sexta-feira, das 07 às 16 horas.