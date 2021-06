Homens de 59 anos são vacinados em Saquarema - Reprodução Internet

Homens de 59 anos são vacinados em SaquaremaReprodução Internet

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 12:24

Saquarema – Após a conclusão dos grupos prioritários, definidos pelo Ministério da Saúde, a Prefeitura de Saquarema, na região dos Lagos, iniciou a vacinação do público geral, seguindo as determinações do Plano Nacional de Imunizações. Nesta sexta-feira (11), o município fará a vacinação dos homens de 59 anos.



A Imunização do público em geral está acontecendo no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça, e na Praça do Bem-estar, no Centro de Saquarema, das 09 às 16 horas.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a vacinação em Saquarema seguirá de acordo com a disponibilidade de doses enviadas pelo Ministério da Saúde e distribuídas pela Secretaria de Estado de Saúde.