A aplicação do imunizante no município acontece em dois polos de vacinaçãoDivulgação

Por Monica Marinho

Publicado 21/06/2021 13:34

Saquarema – Com o calendário de vacinação contra covid-19 para o público em geral adiantado, a Prefeitura da cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, vacina nesta segunda-feira (21), pessoas com 54 anos, sem comorbidades.

A aplicação do imunizante no município acontece nos dois polos de vacinação: no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro do Porto da Roça e na Praça do Bem-estar, no centro de Saquarema, das 9h às 16h.

Para receber a vacina, é necessário apresentar identidade, comprovante de residência e cartão do SUS.



Confira o novo calendário:



JUNHO

54 anos: 21 de junho

53 anos: 22 de junho

52 anos: 23 de junho

51 anos: 24 de junho

50 anos: 25 de junho

49 anos: 28 de junho

48 anos: 29 de junho

47 anos: 30 de junho

JULHO

46 anos: 1 de julho

45 anos: 2 de julho

44 anos: 5 de julho

43 anos: 6 de julho

42 anos: 7 de julho

41 anos: 8 de julho

40 anos: 9 de julho

39 anos: 12 de julho

38 anos: 13 de julho

37 anos: 14 de julho

36 anos: 15 de julho

35 anos: 16 de julho

34 anos: 19 de julho

33 anos: 20 de julho

32 anos: 21 de julho

31 anos: 22 de julho

30 anos: 23 de julho

29 anos: 26 de julho

28 anos: 27 de julho

27 anos: 28 de julho

26 anos: 29 de julho

25 anos:30 de julho