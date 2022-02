Parcelas do empréstimo só poderão comprometer 30% do salário - Reprodução internet

Parcelas do empréstimo só poderão comprometer 30% do salárioReprodução internet

Publicado 09/02/2022 15:46

A partir de agora, servidores ativos da Prefeitura Municipal de Saquarema, poderão obter empréstimos consignados no município. A Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação concluiu as etapas administrativas do processo que permite a retomada dos empréstimos consignados aos servidores públicos do município. Com isso, os servidores poderão buscar as operações financeiras com os bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, ARBI e Banco Industrial do Brasil (BIB).

A margem consignável máxima é de 30% do valor dos vencimentos. Ou seja, o servidor só poderá comprometer 30% do salário com o pagamento das parcelas do empréstimo.

Os funcionários que desejarem obter empréstimos consignados terão duas alternativas:

1 – Procurar a rede de atendimento de qualquer um dos bancos credenciados;

2 – Fazer a contratação por meio do aplicativo da ZetraSoft, empresa que gerencia os consignados entre a Prefeitura e os bancos.

No caso de fazer a contratação diretamente pelo aplicativo, o servidor deverá acessar o portal através do link https://portal.econsig.com.br/saquarema/servidor/ e digitar os 4 primeiros números da matrícula. Após, clicar em entrar. Na tela seguinte, deverá conferir se as iniciais são do usuário servidor. Validado, clicar em “Solicitar ou reinicializar senha”. Se existir e-mail cadastrado no Departamento Pessoal da Prefeitura, será enviado para o e-mail um link para recuperação da senha.

O passo seguinte é clicar em Recuperar é só informar a Matrícula, o CPF, o código e clicar em Concluir. Após, chegará um link no e-mail cadastrado. É importante ressaltar que somente os servidores com e-mail informado no sistema de gestão de pessoal conseguirão efetuar este acesso.

No aplicativo, o funcionário conseguirá acompanhar a margem consignável disponível, bem como as taxas de empréstimo disponíveis para cada situação.