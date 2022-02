Saquarema/ Rj - Divulgação

Saquarema/ RjDivulgação

Publicado 10/02/2022 18:13

A previsão do tempo é de chuva até a próxima sexta-feira, 11, em Saquarema, na Região dos Lagos. De acordo com o Climatempo, o tempo nublado permanecerá durante toda a quinta e sexta-feira no município.

Os dias serão de muita chuva e queda na temperatura. Nesta quinta, a mínima fica em torno de 20ºC. Já na sexta, o tempo começa a melhorar e o sol aparecerá tímido, entre as nuvens. A temperatura fica na casa dos 20°C e 25°C.

No fim de semana o tempo continuará instável. No sábado, 12, a previsão é de sol com muitas nuvens durante todo o dia, com possibilidade de chuva a qualquer hora. A temperatura máxima fica em 26ºC. O domingo também será de tempo instável, sem grandes chances de praia. A previsão é de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva a tarde. A noite o tempo ficará firme. A máxima será de 28º C.