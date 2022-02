As vagas são para mais de 5 cursos preparatórios gratuitos para Escolas Militares - Divulgação

Publicado 09/02/2022 18:11

A Prefeitura de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, está disponibilizando para jovens e adultos de ambos os sexos, moradores da cidade, mais 5 cursos preparatórios gratuitos, desta vez para as Escolas Militares: Escola Especialista da Aeronáutica – EEAR, Escola de Sargentos das Armas – ESA, Escola Preparatória de Cadetes do Exército – ESPCEX, Aprendiz de Marinheiro e Fuzileiro Naval.

Serão ofertadas, pelo Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, 500 vagas e os cursos serão realizados nos horários da tarde, a partir das 13:30h, e da noite, a partir das 18:30h. O período de inscrições será desta quinta-feira (10) até a terça-feira (15) e as aulas serão iniciadas em 21 de fevereiro. As turmas de Aprendiz de Marinheiro e Fuzileiro Naval terão aulas apenas no turno da noite.

Para concorrer, o candidato deverá efetuar o preenchimento do Formulário de Inscrição, presencialmente, no Centro de Capacitação, das 13:30h às 19:30h. Na ocasião, deverá estar munido de documento de identidade, CPF, comprovante de residência, 1 Foto 3x4 e Declaração de Escolaridade. A vaga será confirmada e efetivada após apuração de todos os pré-requisitos pela comissão organizadora.

Confira os pré-requisitos para inscrições em cada curso:

Escola Especialista da Aeronáutica – EEAR

Ser brasileiro nato, para ambos os sexos, ter no mínimo 17 anos e não completar 25 anos de idade até a data da matrícula no curso. Necessário ter concluído ou estar concluindo o 3º ano do Ensino Médio.



Escola de Sargentos das Armas – ESA

Ser brasileiro nato, do sexo masculino, para as áreas de Combatentes, Logística e Aviação. Ambos os sexos para as áreas de Música e Saúde. Ter no mínimo 17 e, no máximo, 24 anos de idade, exceto para as áreas de Música e Saúde, cuja idade máxima é 26 anos. Necessário ter Ensino Médio completo ou estar cursando.

Escola Preparatória de Cadetes do Exército – ESPCEX

Ser brasileiro nato, para ambos os sexos, com idade de, no mínimo, 17 e, no máximo, 22 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula. Necessário ter concluído ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio.

Aprendiz de Marinheiro

Ser brasileiro nato ou naturalizado, do sexo masculino. Ter 18 anos completos e menos de 25 anos de idade. Necessário ter concluído o Ensino Médio ou estar em fase de conclusão. Ter idoneidade moral, bons antecedentes de conduta e estar em dia com as obrigações civis e militares.

Fuzileiro Naval

Ser brasileiro nato, do sexo masculino. Ter, no mínimo, 18 anos e não completar 22 anos de idade até o dia 30 de junho de 2023. Necessário ter concluído ou estar concluindo o 3º ano do Ensino Médio.