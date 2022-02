Homem foi preso com base na Lei Maria da Penha - Divulgação

Publicado 22/02/2022 15:46

Nesta segunda-feira, 21, um homem foi preso em Saquarema, após descumprir uma medida protetiva com base na Lei Maria da Penha.

De acordo com as informações, através de uma determinação do comandante da Cia, Tenente Genilson, os agentes compareceram na sede da Secretaria Municipal da Mulher, que fica na Rua Estudante Elcira Coutinho, no bairro de Bacaxá, para averiguar a denúncia.

No local, os policiais encontraram o acusado no portão da secretaria. Após contato com os funcionários do setor e com a vítima, que apresentou uma medida protetiva contra o acusado. Após averiguação, os agentes prenderam o homem em flagrante e o encaminharam para 124ª DP, no Centro de Saquarema, onde o caso foi registrado.