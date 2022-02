Moradores participam de encontro com a Águas do Rio para tratar de demandas sobre saneamento de Jaconé - Divulgação

Publicado 22/02/2022 16:57

A Águas do Rio demonstrou que tem intuito de prestar um serviço de qualidade vindo aqui hoje, disse Lea Tolc Divulgação

Em um processo de diálogo e transparência, a concessionária Águas do Rio participa, neste mês de fevereiro, de um encontro com a Associação de Moradores de Jaconé, no município de Saquarema, no Rio de Janeiro. Representantes das áreas de Responsabilidade Social, Comercial, Operacional, Jurídico e de Meio Ambiente esclareceram as dúvidas dos 39 moradores presentes sobre a nova gestão do saneamento básico na região. A iniciativa faz parte do Programa Afluentes, que estreita o relacionamento da concessionária com a população atendida.A coordenadora de Responsabilidade Social da Águas do Rio no leste do estado, Adriana Lo Preste, abriu o encontro apresentando a empresa e a equipe de profissionais. Em seguida, de forma dinâmica, começaram os questionamentos do público. Os principais assuntos abordados foram: a expansão do sistema de abastecimento de água, o pagamento de contas e as novas ligações de água.