Evento é inédito no Brasil e deve contar com a participação de mais de 100 atletas - Divulgação

Publicado 22/02/2022 16:27

Entre os dias 20 e 30 de abril, o céu de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, ficará colorido com a realização do 11º Campeonato Mundial de Paramotor FAI. Esta é a primeira vez que um evento de paramotor da Federação Aeronáutica Internacional - FAI é realizado no continente americano e deve reunir mais de 100 pilotos de países como Brasil, França, Tailândia, Itália, Japão, Índia, Qatar, Espanha, Portugal, Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos, Rússia e outros.



“A infraestrutura da cidade atrai pilotos de todo o Brasil ao longo do ano. O clima ajuda, a atmosfera da cidade é ótima, a população curte muito os esportes e queremos mostrar tudo isso para os atletas do mundo todo”, destaca Lula Laghi, piloto e integrante da organização do evento.

Evento acontecerá entre os dias 20 e 30 de abril na Praia de Jaconé, em Saquarema Divulgação

“O Brasil é um país com muitos atletas de paramotor e praticantes do esporte. Em 2018, o país participou do Mundial, na Tailândia, começando assim a sua jornada na competição internacional. A realização de um campeonato mundial no Brasil vai ser um marco na história do paramotor nacional”, completa Lula Laghi.

Entre os mais de 100 atletas confirmados estão nomes como o francês Alexandre Mateos, atual campeão mundial, e que conquistou seu primeiro pódio mundial aos 16 anos de idade. Já entre os brasileiros, Alexandre Barbosa, do Rio de Janeiro, Alan Braga, do Paraná, Maurício Braga, de Jaraguá do Sul/SC, e os paulistas Márcio Aita e Márcia Farkouh são alguns dos nomes confirmados na competição que acontecerá na Praia de Jaconé.

Movimentação econômica

Engana-se quem pensa que o paramotor é um esporte individual. Além do piloto, técnicos, mecânicos e ajudantes compõem a equipe de cada participante. As mais de 500 pessoas envolvidas direta e indiretamente na organização, além do público que acompanha as competições, prometem movimentar a economia da região ao longo do evento. De acordo com a prefeita Manoela Peres, Saquarema está se projetando como um importante polo turístico e esportivo, atraindo competições de diversas modalidades.

“Este tipo de turismo é diferenciado, é qualificado, e traz muito retorno à cidade e ao trade turístico. As expectativas são as melhores, tendo por base as etapas do Mundial de Surf e do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, afinal, há um fomento na economia da cidade, no turismo, na geração de empregos e na visibilidade que a cidade ganha com a transmissão dos campeonatos em diversos canais de TV e internet em todo o mundo”, destaca.