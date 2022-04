Teatro Municipal de Saquarema recebe peça de comédia com entrada gratuita - Reprodução/ internet

Teatro Municipal de Saquarema recebe peça de comédia com entrada gratuita Reprodução/ internet

Publicado 23/04/2022 10:00

Neste sábado (23) e domingo (24), o Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, na Região dos Lagos, vai receber a peça teatral de comédia “Bemvindo”. Com entrada gratuita, o monologo terá início às 20h e a distribuição das senhas deve acontecer uma hora antes, logo na entrada.

O texto é de Daniel de Mello, com Lucas Figueiredo no elenco. Segundo a sinopse, o espetáculo retrata um homem comum que, ao tentar substituir um ‘famoso’ coach, em uma palestra motivacional, cativa o público com suas percepções e humor ácido.

Vale lembrar que a classificação etária da peça, que dura 45 minutos, é de 16 anos.