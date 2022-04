Carro roubado é recuperado em praia de Saquarema - Divulgação da Guarda Municipal

Publicado 27/04/2022 16:17

Um carro roubado foi recuperado na tarde desta terça-feira (26), na orla da Praia de Vilatur, em Saquarema, município da Região dos Lagos, por guardas municipais.

De acordo com a ocorrência, os agentes estavam realizando um patrulhamento pela região, quando avistaram o veículo. Ao se aproximarem, perceberam que o carro estava aberto e não tinha placas, se fazendo necessária a identificação pela numeração do chassi, que não conferia com o descrito na documentação.

Em seguida, o veículo foi encaminhado para a 124ª DP, onde foi constatado que se tratava de um carro roubado. A ocorrência foi registrada e todas as providências tomadas.