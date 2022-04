Jovem de 19 anos é morto a tiros ao sair de uma festa em Saquarema - Reprodução / redes sociais

Publicado 25/04/2022 16:47

Um jovem, identificado como Patrício Reis, de 19 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (23), no bairro Jaconé, em Saquarema, município da Região dos Lagos. Segundo informações preliminares, ele estaria saindo de uma festa no momento dos disparos.

A Polícia Militar recebeu a denúncia de que teria um ferido na Rua 96 e foi para o local. Assim que chegaram, identificaram o rapaz, já sem vida, com ferimento a bala no rosto. O IML foi acionado para remoção do corpo.

Não há informações sobre a motivação do crime, apenas relatos de populares de que os autores teriam sido dois homens chamados Marcos Paulo e ‘vulgo’ DG. Todas as medidas foram tomadas no momento e nenhum deles foi encontrado.

A ocorrência foi registrada na 124ª DP, onde foi constatado que a vítima possuía antecedentes criminais por lesão corporal e furto. A polícia civil segue investigando o caso.