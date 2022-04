Jiboia de mais de um metro é resgatada em Saquarema - ASCOM de Saquarema

Publicado 27/04/2022 16:47

Uma jiboia de aproximadamente 1,2 metro foi resgatada no último domingo (24), por guardas ambientais no bairro Itaúna, em Saquarema, município da Região dos Lagos.

Os agentes chegaram à localidade e recolheram o animal, que estava no telhado da casa de um morador. Após análise, foi constatado que ele estava em boas condições de saúde, o que possibilitou a soltura em seu habitat natural.

A Prefeitura do município orienta que, ao se deparar com animais silvestres, a população não deve tentar capturá-los. “É de extrema importância que sejam resgatados e logo devolvidos para seu habitat natural para certeza de um ambiente totalmente ecológico e equilibrado”, afirma.

Caso a presença de algum seja identificada, o indicado é entrar em contato com a Guarda Ambiental através do telefone (22) 99297-0540 ou através do e-mail [email protected] , e solicitar o resgate. Em caso de cobras, as instruções são manter o afastamento, isolar a área e acionar a Guarda.