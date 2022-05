Serpente de quase dois metros é encontrada em Saquarema - ASCOM de Saquarema

Serpente de quase dois metros é encontrada em SaquaremaASCOM de Saquarema

Publicado 13/05/2022 18:22

Uma jiboia de 1,60 metro foi resgatada pela Guarda Ambiental na Região dos Lagos, em Saquarema, no bairro Jaconé, na manhã desta quinta-feira (12).

O animal, que não é peçonhento, estava no quintal de um morador, que logo entrou em contato com as autoridades. Quando os agentes chegaram ao local, avaliaram a serpente e, por estar em boas condições de saúde, a soltaram em seu habitat natural.

Segundo os guardas, é comum que as jiboias saiam de seu habitat em períodos de chuva, principalmente para buscar alimentos. A orientação para população é que, caso encontre o animal, não tente capturá-lo, mas sim, entre em contato com as autoridades através do telefone (22) 99297-0540 ou através do e-mail [email protected] , e solicitar o resgate.

Em caso de cobras, as instruções são manter o afastamento, isolar a área e acionar a Guarda.