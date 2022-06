Campeonato Sul-Americano de Rugby Feminino acontece em Saquarema - Reprodução/ internet

Campeonato Sul-Americano de Rugby Feminino acontece em SaquaremaReprodução/ internet

Publicado 01/06/2022 17:07

Na Região dos Lagos, vai acontecer em Saquarema, nos dias 10 e 11 de junho, a 21 edição do Campeonato Sul-Americano de Rugby, na categoria Seven Feminino. O evento acontecerá a partir das 10h, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Bacaxá. Os interessados em assistir devem levar 1 kg de alimento não perecível.

“Receber em Saquarema o Sul-Americano de Seven Feminino de Rugby é um privilégio, além da reafirmação de que a cidade tem vocação para sediar competições de várias modalidades esportivas. Preparar Saquarema para receber com qualidade os atletas e torcedores do mundo todo e solidificar sua imagem como a capital nacional do esporte é um desafio que estamos cumprindo”, explicou a Prefeita de Saquarema, Manoela Peres.

Seleções participantes

A competição contará com participação das seleções da Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Paraguai, Peru e Uruguai, além das Yaras – como são conhecidas as jogadoras da seleção brasileira feminina de rugby que, após quase seis anos sem jogar em solo brasileiro, buscam o 20º título sul-americano.

“Este é mais um grande evento esportivo que conseguimos trazer para Saquarema. Com isso, estamos nos consolidando como um grande polo esportivo no Estado do Rio de Janeiro. Estas competições são de extrema importância pois nos ajudam a divulgar a cidade para o resto do país e do mundo, além de movimentar a economia local”, completou o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.

O Rugby

Surgido em 1823 na Inglaterra, o rugby é um esporte que exige muita resistência, habilidade e estratégia por parte dos atletas. O campo de disputa possui duas traves, em formato de H, e o objetivo do jogo é conduzir uma bola oval, com as mãos ou chutando, até a linha de fundo do time adversário e encostá-la no chão, realizando um try e chutando ao gol para obter pontuação extra. A regra permite apenas passes para as laterais ou para trás, mas é válido segurar e derrubar o oponente que esteja com a posse da bola, realizando um tackle. A categoria Seven é disputada por sete atletas de cada lado em dois tempos com sete minutos cada.