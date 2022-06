Praia de Itaúna, em Saquarema, é pré-aprovada para receber Bandeira Azul - Reprodução/ internet

Praia de Itaúna, em Saquarema, é pré-aprovada para receber Bandeira AzulReprodução/ internet

Publicado 02/06/2022 18:01

A Praia de Itaúna, em Saquarema, na Região dos Lagos, foi pré-aprovada para receber a Bandeira Azul Brasil, nesta quarta-feira (1º), após avaliação feita pelo corpo técnico do júri nacional do programa.

Neste momento, foram levados em consideração os critérios estabelecidos para a gestão de praias e marinas. O município lançou candidatura para a temporada 2022/2023 e, desde então, vários pré-requisitos estão sendo cumpridos para que a cidade avance na busca pelo sonhado hasteamento da bandeira azul na Praia de Itaúna.

“Ter a bandeira azul em nossa praia é ter a certeza de que o local possui uma gestão ambiental de excelência. Ser Bandeira Azul é ter reconhecimento de nível internacional sobre a gestão correta de praias e marinas”, comemorou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.

Na próxima etapa, Saquarema e os demais classificados pelo Júri Nacional terão suas candidaturas encaminhadas ao júri internacional Bandeira Azul, que se reunirá em setembro para a escolha dos contemplados. O resultado final será divulgado em outubro e a cerimônia de entrega das bandeiras acontece em novembro, no início da temporada de verão no hemisfério sul.

Neste ano, o júri nacional do Programa Bandeira Azul foi composto por representantes do Ministério do Turismo (MTur), do Instituto Ambientes em Rede (IAR), da Associação Náutica Brasileira (ACATMAR), da Agência Brasileira de Gerenciamento Costeiro, da Fundação SOS Mata Atlântica, da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRASA), da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente (ANAMMA) e da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (ABEMA).

O principal objetivo do Programa Bandeira Azul é conscientizar a sociedade, empresários do segmento náutico e gestores públicos quanto à necessidade de proteger ambientes marinhos e costeiros, incentivando a realização de ações com foco em gestão, qualidade, proteção e educação ambiental.

Bandeira Azul é um prêmio ecológico, voluntário, concedido a praias, marinas e embarcações de turismo. Para se qualificar, uma série de critérios com foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente.