Divulgação/A Força do Querer/Paulo Belote/TV GloboJoão Bravo como Dedé, em Força do Querer, ao lado de Juliana Paes (Bibi Perigosa) e Emílio Dantas (Rubinho)

Publicado 04/06/2022 14:00

João Bravo, ator mirim de Saquarema, município da Região dos Lagos, foi escalado para participar de "Travessia", novela da Globo que estreia em outubro.

Ele, que foi filho de 'Bibi Perigosa' (Juliana Paes) em 'Força do Querer', em 2017, já conquistou o Prêmio Extra de Televisão daquele ano, como melhor ator-mirim.

Ainda não há informações sobre qual papel o jovem de 13 anos irá interpretar na nova novela de Glória Perez, apenas que, junto dele, também participarão nomes de peso, como Drica Moraes, Chay Suede, Romulo Estrela e Lucy Alves.

A novela, que terá direção geral de Mauro Mendonça Filho, conta com cenas fora do Brasil, mas com a maioria gravada no Nordeste, destacando o estado do Maranhão.