Política Costa do Sol

Pré-candidatos a deputados visitam Região dos Lagos e falam suas expectativas

Daniel Soranz (PSD), ex-secretário de saúde do governo de Eduardo Paes (PSD), e Luiz Claudio (PSD), ex-secretário de finanças de Mangaratiba, na Costa Verde, afirmam que estão buscando diálogo com moradores da Costa do Sol

Publicado há 3 dias