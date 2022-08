Peça "Encanto - A Família Madrigal" volta a ser apresentada no Teatro Mário Lago, em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

O Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, irá apresentar, neste sábado (20), às 20 horas, o espetáculo "Bemvindo - lições de um sujeito ordinário". A peça conta a história de um arquivista pouco sociável que, ao tentar substituir um famoso coach em uma palestra motivacional, cativa o público com suas percepções e humor ácido. Sua sinceridade é exatamente o que não se espera de um especialista em autoajuda, mas o seu carisma às avessas acaba por surpreender e cativar o público.

A peça faz uma crítica bem-humorada, exaltando as soluções fáceis - e falsas - em um mundo complexo e repleto de nuances, e também discorre sobre as mazelas das redes sociais e seu impacto na sociedade que prefere, cada vez mais, a mentira bem contada em detrimento da verdade, quase sempre imperfeita. O texto é de Daniel de Mello e de Lucas Figueiredo, que também está no no papel-título.

A duração do espetáculo é de 45 minutos e a classificação etária, 16 anos. O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Avenida Cel. Madureira, 77 - térreo, no Centro. A aquisição dos ingressos, ao preço de R$ 30 e R$ 15 (meia entrada), pode ser realizada através do link ou na bilheteria do teatro. Mais informações: (22) 98164-9893.

No Teatro Mário Lago, "Encanto - A Família Madrigal"

Devido ao grande sucesso de público, está de volta ao Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, no domingo, 21, às 15 horas, o musical infantil "Encanto - A Família Madrigal". O espetáculo é uma adaptação do filme "Encanto" e conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica localizada numa cidade vibrante conhecida como Encanto.

Na família Madrigal cada membro tem um dom, como possuir super força, curar com alimentos, se comunicar com os animais, fazer aparecer todos os tipos de flores, ouvir à distância, se transformar em outras pessoas, controlar o tempo e até de prever o futuro, menos Mirabel, aparentemente a única que nasceu sem um dom. Mas quando o perigo assusta a família e coloca em risco a sua casa, fonte de todo poder, é a menina quem se torna a salvação. No elenco estão Alexsander Curado, Claudio Peres, Emilly Moraes, Milena Nascimento, Yago Mariano e Taynara Almeida. A direção é de Anderson Braga.