Prefeitura de Saquarema abre vagas para cursos remotos e presenciais sobre inclusão - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/09/2022 10:48

A Prefeitura de Saquarema está abrindo 175 vagas para quatro cursos gratuitos de Educação Inclusiva. Além dos professores e demais profissionais que atuam nas unidades escolares da Rede Municipal de Educação, familiares de pessoas com deficiência e demais membros da comunidade saquaremense também podem se inscrever. O período de inscrições é de 19 a 22 de setembro e as fichas podem ser preenchidas no link

Serão oferecidas vagas para os cursos de Comunicação Aumentativa Alternativa no Autismo (CAA), com aulas presenciais; Transtorno Opositor Desafiador (TOD), com aulas remotas; Bullying, com aulas remotas; e Autismo, que contará com aulas presenciais.

Não é exigida escolaridade mínima para nenhum dos cursos, porém, é sugerido que os candidatos tenham cursado o Ensino Médio completo. Os interessados também devem ter mais de 18 anos e acesso à internet. Os cursos variam de oito a dez semanas de duração e todos vão gerar a emissão de certificados.