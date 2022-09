Prefeitura de Saquarema lançou o edital do Prêmio Literatura e Memória - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema lançou o edital do Prêmio Literatura e Memória Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/09/2022 18:42 | Atualizado 15/09/2022 18:43

A Prefeitura de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, lançou o edital nº 014/2022 - Prêmio Literatura e Memória de Saquarema para selecionar 10 projetos, de até R$ 20 mil cada um, referentes à publicação de livros inéditos, literários ou de pesquisa histórica sobre Saquarema. Para se inscrever, os autores, que podem ser estreantes e não estreantes, devem, comprovadamente, ser residentes na cidade há pelo menos um ano e ter mais de 18 anos de idade.

O objetivo do edital é fortalecer e estimular o interesse pela leitura e a literatura e, principalmente, promover a pluralidade artística no ramo e fomentar a difusão da história do município, conforme explica a Prefeita, Manoela Peres: “Saquarema vem investindo em todas as áreas da educação, assim, não poderíamos deixar de complementar essa política educacional, consciente e que dará muitos frutos, com o incentivo à leitura e o apoio aos autores que residem no município, seja para a criação de obras de ficção ou para aquelas que abordem a histórica de Saquarema. Com isso, estaremos colaborando para o desenvolvimento intelectual da população e, ao mesmo tempo, ajudando a preservar a nossa memória cultural.”

Inscrições

As inscrições poderão ser realizadas a partir desta segunda-feira (19), até o dia 29 de setembro, de forma on-line, através do link , ou presencialmente na Casa da Cultura Walmir Ayala, localizada na Rua Coronel Madureira, nº 77 - Centro - Saquarema - RJ, de segunda a sexta-feira, das 09:30h às 12h e das 14h às 16h. O resultado final será conhecido no dia 16 de novembro.